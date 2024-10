Stellantis, vendite ancora in calo: nuovi stop negli impianti produttivi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torino, 16 ottobre 2024 – ancora nubi sul futuro di Stellantis, con il crollo della consegne a settembre e il nuovo stop negli stabilimenti di Pomigliano, Termoli e Pratola Serra per novembre. Le prospettive del gruppo italo-francese hanno anche spinto Moody’s a rivedere al ribasso l’outlook. Preoccupazione condivisa anche dalla Casa Bianca, la cui portavoce ha invitato Stellantis rispettare gli impegni presi con l’Uaw (il sindacato Usa del settore auto). Il tutto mentre alla Camera sono state votate le mozioni di maggioranza e opposizione sull’audizione di Tavares, con la richiesta bipartisan di un nuovo piano industriale che salvaguardi la presenza italiana del gruppo. Venerdì, poi, toccherà ai sindacati dei metalmeccanici incrociare le braccia in tutti gli stabilimenti del gruppo. Quotidiano.net - Stellantis, vendite ancora in calo: nuovi stop negli impianti produttivi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torino, 16 ottobre 2024 –nubi sul futuro di, con il crollo della consegne a settembre e il nuovostabilimenti di Pomigliano, Termoli e Pratola Serra per novembre. Le prospettive del gruppo italo-francese hanno anche spinto Moody’s a rivedere al ribasso l’outlook. Preoccupazione condivisa anche dalla Casa Bianca, la cui portavoce ha invitatorispettare gli impegni presi con l’Uaw (il sindacato Usa del settore auto). Il tutto mentre alla Camera sono state votate le mozioni di maggioranza e opposizione sull’audizione di Tavares, con la richiesta bipartisan di un nuovo piano industriale che salvaguardi la presenza italiana del gruppo. Venerdì, poi, toccherà ai sindacati dei metalmeccanici incrociare le braccia in tutti gli stabilimenti del gruppo.

Stellantis - a novembre nuovi stop a Pomigliano - Termoli e Pratola - Roma, 16 ott. . Stabilimento di Pratola Serra: La produzione sarà sospesa nelle singole giornate dell’11 e 12 novembre 2024. (askanews) – Stellantis ferma la produzione in alcune giornate di novembre negli stabilimenti italiani. Di seguito i dettagli: ? Stabilimento di Pomigliano d’Arco (linea Panda): La produzione della linea Panda sarà sospesa nelle seguenti singole giornate: 11, 14, ... (Ildenaro.it)

Stellantis - a novembre nuovi stop per gli stabilimenti italiani - Ed è una crisi che riguarderà l’Europa, dove ci sono 13 milioni persone lavorano nell’automotive”. Si tratta di un percorso impegnativo, che comporta scelte complesse e non offre soluzioni immediate, ma richiede unità d’intenti e visione per accompagnare questa grande azienda, insieme a tutti i suoi dipendenti, nel futuro”, ha fatto sapere in una nota Stellantis Italia. (Lapresse.it)

Stellantis : a novembre giornate stop produzione a Pomigliano - Termoli e Pratola - "Siamo determinati a garantire la continuità dei nostri impianti e delle attività in questo momento complicato e continuiamo a supportare tutti i nostri colleghi e colleghe in questa fase. Roma, 16 nov. Le misure - definite dal gruppo "necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse" prevedono in dettaglio: a ... (Liberoquotidiano.it)