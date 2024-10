Six Kings Slam, i quarti di finale: nuovo atto Sinner-Medvedev, c’è l'”intruso” Rune per Alcaraz (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutti gli occhi del tennis verso l’Arabia Saudita. A Riad comincia il Six Kings Slam, il torneo di esibizione che si propone di essere un vero e proprio torneo di campioni. Mentre Novak Djokovic e Rafa Nadal, dall’alto delle loro spaziali carriere, sono già in semifinale, ci saranno due partite di quarti di finale che decreteranno i loro avversari. E ovviamente, si parla di partite di estremo rilievo. Da una parte il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che ormai sa di poter rimanere in cima alla classifica mondiale fino a fine 2024. E lo ha fatto a suon di vittorie, l’ultima a Shanghai in cui è apparso nuovamente inarrestabile sul cemento. Lo sa anche Daniil Medvedev, ancora una volta maltrattato come nell’ultimo anno e che si ritroverà nuovamente l’azzurro di fronte, come accaduto in Cina, seppur in condizioni fisiche imperfette a causa della spalla. Oasport.it - Six Kings Slam, i quarti di finale: nuovo atto Sinner-Medvedev, c’è l'”intruso” Rune per Alcaraz Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutti gli occhi del tennis verso l’Arabia Saudita. A Riad comincia il Six, il torneo di esibizione che si propone di essere un vero e proprio torneo di campioni. Mentre Novak Djokovic e Rafa Nadal, dall’alto delle loro spaziali carriere, sono già in semi, ci saranno due partite didiche decreteranno i loro avversari. E ovviamente, si parla di partite di estremo rilievo. Da una parte il numero 1 al mondo, Jannik, che ormai sa di poter rimanere in cima alla classifica mondiale fino a fine 2024. E lo ha fa suon di vittorie, l’ultima a Shanghai in cui è apparso nuovamente inarrestabile sul cemento. Lo sa anche Daniil, ancora una volta maltrattato come nell’ultimo anno e che si ritroverà nuovamente l’azzurro di fronte, come accaduto in Cina, seppur in condizioni fisiche imperfette a causa della spalla.

Six Kings Slam 2024 : torneo non riconosciato dall'ATP. Avremo dei 'precedenti fantasma' tra i big del circuito? - I quarti di finale vedranno le sfide tra l'italiano Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev e tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune, mentre nelle semifinali il serbo Novak Djokovic affronterà il vincente dell'incontro Sinner-Medvedev e lo spagnolo Rafael Nadal se la vedrà con il vincente del match Alcaraz-Rune.