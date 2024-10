Siparietto Luca Toni-Guardiola: “Coi falsi 9 hai rovinato il calcio”, “Ma ho vinto il triplete con Haaland” (VIDEO) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cena a Modena tra Roberto Baggio, Pep Guardiola e Luca Toni. L’ex attaccante, che con il tecnico del Manchester City ha condiviso alcuni anni di carriera a Brescia, ha pubblicato un VIDEO sul suo profilo instagram nel quale scherza con Guardiola sul tema dei falsi nove. “Siamo a Modena con della gente che forse ha cambiato il calcio. I falsi nove, spiegami il perché: hai rovinato il calcio – ha detto ridendo Toni ad un Guardiola visibilmente divertito – Non ho trovato più squadra per quattro anni, giuro. Puoi dire che potevi fare i falsi nove solo con Messi, ma ti piacciono i centravanti?”. La domanda è un assist: “Ho Haaland con 60 gol – fa notare Pep – Ho fatto il triplete con un centravanti così. I centravanti devono essere bravi”. “Basta con i falsi nove, vogliamo i centravanti grossi”, l’ultimo appello di Toni. E altre risate. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cena a Modena tra Roberto Baggio, Pep. L’ex attaccante, che con il tecnico del Manchester City ha condiviso alcuni anni di carriera a Brescia, ha pubblicato unsul suo profilo instagram nel quale scherza consul tema deinove. “Siamo a Modena con della gente che forse ha cambiato il. Inove, spiegami il perché: haiil– ha detto ridendoad unvisibilmente divertito – Non ho trovato più squadra per quattro anni, giuro. Puoi dire che potevi fare inove solo con Messi, ma ti piacciono i centravanti?”. La domanda è un assist: “Hocon 60 gol – fa notare Pep – Ho fatto ilcon un centravanti così. I centravanti devono essere bravi”. “Basta con inove, vogliamo i centravanti grossi”, l’ultimo appello di. E altre risate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luca Toni lo dice in faccia a Guardiola : “Hai rovinato il calcio - non ho trovato più una squadra” - Anche Toni era presente alla cena con Guardiola e ne ha approfittato per dare vita a un siparietto esilarante sui falsi nove: non trattengono le risate.Continua a leggere . (Fanpage.it)