Lapresse.it - Shoah, il ricordo del ‘bambino del tram’ sopravvissuto al rastrellamento

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Avevo 12 anni, eravamo 6 figli. Abitavo nel cuore del ghetto e ancora ci abito. Ho visto un soldato tedesco che portava mia madre e la portava sul camion”. Così inizia il suo racconto Emanuele Di Porto, conosciuto nel quartiere ebraico di Roma come ‘Il bambino delalnazista. L’uomo, oggi 93enne, ha ricordato la sua storia personale a margine della commemorazione organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Comunità Ebraica di Roma per ricordare la deportazione degli ebrei della capitale, compiuta dai nazisti il 16 ottobre del 1943. “Io mi ero messo in testa di volerla salvare, ma lei mi supplicava di andarmene. Un altro soldato tedesco prese anche me e mi ha buttato sul camion.