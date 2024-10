Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Art Cafè”, il nuovo singolo di Lorenzo Dipas

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)presenta “Art”,per ALTI Records, che rappresenta un inno alla vita e alla positività, raccontando come la musica può trasformare la tristezza in forza positiva.Pubblica il“Art” Il cantautore abruzzeseha lanciato il suodal titolo “Art”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 11 ottobre, tramite ALTI Records (distribuzione Believe). Questo brano rappresenta un autentico brindisi alla vita, caratterizzato da una musicalità che invita a celebrarla, con i bicchieri alzati in compagnia delle persone care. Con un sound progettato per annullare le preoccupazioni esterne, “Art” esplora la possibilità di trasformare noia e tristezza in una forza positiva.