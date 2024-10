Sciopero Stellantis: in arrivo 5mila lavoratori dello stabilimento di Pomigliano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 18 ottobre prossimo si terrà a Roma la mobilitazione nazionale per il settore automotive: saranno oltre 5mila i lavoratori che da Napoli raggiungeranno la Capitale. Lo stabilimento ex Fiat di Pomigliano d'Arco è uno dei rari esempi di tenuta delle imprese del Gruppo, con numeri in positivo in Napolitoday.it - Sciopero Stellantis: in arrivo 5mila lavoratori dello stabilimento di Pomigliano Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 18 ottobre prossimo si terrà a Roma la mobilitazione nazionale per il settore automotive: saranno oltreche da Napoli raggiungeranno la Capitale. Loex Fiat did'Arco è uno dei rari esempi di tenuta delle imprese del Gruppo, con numeri in positivo in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoratori in nero - videocamere non autorizzate e mancanza di sicurezza : multe per oltre 15mila euro - Stop alle attività e sanzioni per quasi 10mila euro. È questo il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime ore dal personale ispettivo del contingente dell'ispettorato del lavoro in provincia di Agrigento a carico di oleifici ed esercizi pubblici. In un frantoio, in particolare, sono... (Agrigentonotizie.it)

Figline e Incisa Valdarno : lavoratori in nero - chiuso autolavaggio. Multa di oltre 15mila euro - . Attività sospesa per un autolavaggio a Figline e Incisa Valdarno (Firenze) e multa salata, oltre 15. 000 euro di sanzione amministrativa per la presenza di lavoratori senza contratto e irregolari L'articolo Figline e Incisa Valdarno: lavoratori in nero, chiuso autolavaggio. a di oltre 15mila euro. (Firenzepost.it)

Escrementi di topo e due lavoratori in nero in una pasticceria : maxi multa di 35mila euro - Il Nil ha accertato irregolarità come la mancata nomina del medico competente e del responsabile sicurezza prevenzione e protezione, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, la mancata redazione del documento valutazione rischi e la mancata formazione dei dipendenti. Lo stesso reparto, per la presenza dei due lavoratori in nero, ha disposto inoltre la sospensione ... (Ilrestodelcarlino.it)