Scavalca il muro della Reggia di Caserta per andare a funghi nel bosco scoperto e denunciato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un uomo hato ilborbonicoTenuta di San Silvestro del Parcodi, non perché attratto dalle bellezze del luogo ma semplicemente per. Ha così passeggiato liberamente per ildi San Silvestro, tra l’altro Oasi del WWF, come se fosse il giardino di casa sua a caccia di. È stato sorpreso dai carabinieri forestali eper introduzione abusiva in proprietà del Demanio dello Stato.ilper raccogliere: la denuncia di un cittadino Un cittadino ha notato un uomo cheva ildelborbonico e così l’ha segnalato ai carabinieri forestali che, giunti sul posto, hanno effettivamente intercettato il trasgressore con un grosso cesto e una busta di plastica.