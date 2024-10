Roma, intervento anti degrado nel sottopasso della stazione Balduina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – E’ stata svolta un’operazione di ripristino delle condizioni di decoro urbano all’interno del sottopasso della stazione Balduina. L’intervento ha visto impegnate unità della Polizia Locale di Roma Capitale, con agenti del XIV Gruppo Montemario e SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), oltre al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Sul posto sono state trovate 14 persone di nazionalità romena, nei confronti delle quali gli agenti hanno avviato le consuete procedure di identificazione e gli ulteriori accertamenti del caso, tuttora in corso. Intervenuti anche operatori della Sala Operativa Sociale per l’attivazione delle procedure di assistenza. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – E’ stata svolta un’operazione di ripristino delle condizioni di decoro urbano all’interno del. L’ha visto impegnate unitàPolizia Locale diCapitale, con agenti del XIV Gruppo Montemario e SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), oltre al personale dell’Arma dei Carabinieri ePolizia di Stato. Sul posto sono state trovate 14 persone di nazionalità romena, nei confronti delle quali gli agenti hanno avviato le consuete procedure di identificazione e gli ulteriori accertamenti del caso, tuttora in corso. Intervenuti anche operatoriSala Operativa Sociale per l’attivazione delle procedure di assistenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lamborghini Huracan si schianta a Roma nel sottopasso : ferite una donna e una bimba - Il guidatore ha perso il controllo del veicolo, per motivi ancora da chiarire, all’interno di un sottopassaggio in via Alberto Bergamini, nella zona di Casal Bruciato a Roma. Il personale sanitario del 118 ha prestato soccorso e le ha trasportate in codice arancione al Policlinico Umberto I, ma non sono in pericolo di vita. (Thesocialpost.it)

Stupro nel sottopasso a Porta Pia - Gualtieri alla vittima : «Roma non è indifferente» - ?????L?aggressione e la violenza. Rese ancora più inaccettabili dal muro di indifferenza che ha circondato lo stupro di una donna romana di 42 anni, avvenuto alle 5 di... (Ilmessaggero.it)

“Gridavo ma nessuno mi ha aiutata. Tutti indifferenti”. Il racconto di una donna aggredita e violentata in un sottopasso a Roma - Era tutto nero. Tutti indifferenti”. L'articolo “Gridavo ma nessuno mi ha aiutata. E ancora: “Era tutto buio. Nessuno mi aiutava. . Circa un’ora credo, che però è sembrata un’eternità”. L’indifferenza della gente mi ha fatto davvero male”. È stato tutto così traumatico che non so dire nemmeno quanto tempo abbia trascorso in quel posto terribile. (Ilfattoquotidiano.it)