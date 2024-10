Renault 4 E-Tech Electric, anteprima al Salone dell’Auto di Parigi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova Renault 4 E-Tech Electric è stata presentata in occasione dell’edizione 2024 del Salone dell’Auto di Parigi. Rende omaggio alla storica antenata, della prima generazione di Renault 4 sono stati venduti oltre 8 milioni di unità in cinque continenti. È il modello più venduto in assoluto del costruttore automobilistico francese. Con il lancio Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova4 E-è stata presentata in occasione dell’edizione 2024 deldi. Rende omaggio alla storica antenata, della prima generazione di4 sono stati venduti oltre 8 milioni di unità in cinque continenti. È il modello più venduto in assoluto del costruttore automobilistico francese. Con il lancio

Renault R4 E-Tech : il ritorno di un’icona in versione elettrica - Dopo decenni di assenza dalle strade, il marchio francese ha deciso di rilanciare questo modello storico, dotandolo delle più moderne tecnologie elettriche sotto il nome di Renault R4 E-Tech. La nuova Renault R4 E-Tech si presenta come un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. La Renault R4, una delle vetture più iconiche nella storia dell’automobilismo, fa il suo ritorno in grande ... (Velvetmag.it)

Fusilli “Con Renault 4 E-Tech Electric il sogno diventa realtà” - PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Per raggiungere l’obiettivo zero emissioni nel 2040 in Europa e nel 2050 in tutto il mondo stiamo rivoluzionando il modo di progettare e produrre i veicoli”. “Un sogno che diventa realtà” conclude Fusilli. tvi/gtr (Fonte video: ufficio stampa Renault Italia) Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

Renault svela il design della Renault 4 E-Tech - Con la 4 E-Tech Renault vuole rispolverare il concetto di "blue-jeans delle auto". Un’elettrica dunque che sta bene con tutto, dalle strade accidentate a quelle cittadine, dalle famiglie al guidatore singolo.... Leggi tutto . (Dmove.it)