Qualificazioni Mondiali 2026, Italia sarà testa di serie al sorteggio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alla Nations League nessuno vuole rinunciare, ma intanto l'Italia un obiettivo l'ha già raggiunto a prescindere dal piazzamento finale nel gruppo 2 di Lega A. Con la qualificazione aritmetica della Spagna ai quarti di finale del torneo Uefa, la nazionale azzurra è infatti sicura di essere tra le teste di serie delle Qualificazioni europee ai Mondiali del 2026. Le 55 selezioni saranno infatti suddivise in 12 gironi da 4 o 5 squadre, con gare di andata e ritorno in programma tra marzo e novembre 2025. Teste di serie al sorteggio saranno le otto promosse ai quarti, più le quattro col miglior Ranking FIFA. L'Italia è decima con 26 punti di vantaggio sulla Croazia.

LIVE Italia-Irlanda 1-1 - Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA : gli azzurrini volano alla fase finale - Nunziata. Davanti al portiere Desplanches figureranno con ogni probabilità Zanotti, capitan Pirola, Ghilardi e Turicchia. All. 62?- Contropiede degli azzurrini ma il solito Adaramola anticipa Baldanzi allungando il pallone in calcio d’angolo. Come un fulmine a ciel sereno…Emakhu beffa un leggero Ndour sull’out sinistro mettendo al centro rasoterra per il preciso destro di Moran. (Oasport.it)

Qualificazioni mondiali 2026 : il Perù stende l’Uruguay nel finale - Rimangono invece in terza posizione con 15 punti Darwin Nunez e compagni, a 4 lunghezze dall’Argentina capolista e a -1 dalla Colombia seconda. Alla nona uscita arriva la prima vittoria del Perù nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. . La nazionale guidata da Jorge Fossati ha infatti battuto in casa l’Uruguay per 1-0 grazie alla rete del difensore Miguel Araujo al minuto 88?, che ... (Sportface.it)

Atp Pechino - Sinner al primo turno contro Jarry : eventuale sfida con Alcaraz solo in finale. Fognini fuori nelle qualificazioni - Il China Open - lì dove un anno fa è iniziata l'ascesa dell'azzurro - segnerà il ritorno in campo dell'azzurro dopo il trionfo agli Us Open. Il 37enne ligure, numero 80 del mondo, si è arreso al francese Arthur Rinderknech, numero 60 del ranking internazionale e quarta forza del seeding, con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. (Sport.quotidiano.net)