Il 16 ottobre 2024, il deputato del Partito Democratico Piero Fassino pubblica un tweet per ricordare l'orrore compiuto dai nazisti nel Ghetto di Roma: «16ottobre1943. I nazisti invadono il Ghetto di Roma, arrestano 1259 ebrei e ne deportano 1007 nel campo di sterminio di Auschwitz. Tornarono vivi in 16. Ricordarlo oggi è tanto più importante di fronte al riemergere di antisemitismo e di odio antiebraico». Nella pubblicazione, Fassino commette un errore contestabile. La foto sbagliata: è Varsavia La foto non raffigura affatto il Ghetto di Roma. Si tratta di una foto scattata nel maggio 1943 a Varsavia. Lo scatto è presente nel sito Theholocaustexplained.org sugli atti avvenuti in Polonia, dove leggiamo la seguente descrizione: «This photograph was taken as part of the Stroop Report in May 1943.

Ennesima figuraccia di Fassino : ricorda gli ebrei del Ghetto di Roma con una foto di Varsavia - E scrive: “16ottobre1943. Roma, non Varsavia, eh. Come racconta oggi Open, che compie la consueta operazione di fact checking, il 16 ottobre 2024, il deputato del Partito Democratico pubblica un tweet per ricordare l’orrore compiuto dai nazisti nel Ghetto di Roma. Ricordarlo oggi è tanto più importante di fronte al riemergere di antisemitismo e di odio antiebraico”. (Secoloditalia.it)

Il Sabato nero - il giorno del rastrellamento di oltre mille ebrei nel ghetto di Roma. La premier Meloni ricorda la “complicità fascista” - Solo 16 di loro sopravvissero: 16 uomini e una donna. L'articolo Il Sabato nero, il giorno del rastrellamento di oltre mille ebrei nel ghetto di Roma. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato l’81esimo del rastrellamento, in un post su facebook. Nessun bambino. Le SS scelsero quella data appositamente: era il giorno del riposo per gli ebrei che celebravano anche la festa del ... (Ilfattoquotidiano.it)

Piero Fassino e la foto sbagliata del Ghetto di Roma - Ricordarlo oggi è tanto più importante di fronte al riemergere di antisemitismo e di odio antiebraico». . L’articolo, intitolato “Varsavia 1943, il bambino nel ghetto: storia di una fotografia“, è a firma di Silvia Morosi e Paolo Rastelli. Following their removal, it is likely that these Jews were deported to Treblinka extermination camp and murdered». (Open.online)