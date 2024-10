Piantedosi, 'von der Leyen conferma valore progetto Albania' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Sul protocollo sottoscritto con l'Albania, l'attenzione riservata al progetto da 15 Paesi europei e dalla stessa Unione Europea è la maggiore riprova del valore, sperimentale e innovativo, di un'iniziativa che si prefigge di contrastare l'immigrazione illegale senza incidere sulle garanzie dei diritti fondamentali delle persone. La lettera della presidente von der Leyen indirizzata ai capi di Stato e di Governo in vista del prossimo Consiglio Europeo, ne costituisce ulteriore conferma". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time della Camera. Lo stanziamento previsto per i centri, "che, a seconda della variabilità del funzionamento delle strutture legata all'andamento dei flussi migratori potrà anche rivelarsi superiore ai costi effettivi - ha osservato Piantedosi - è riferito all'arco di cinque anni e consiste in 134 milioni di euro all'anno. Quotidiano.net - Piantedosi, 'von der Leyen conferma valore progetto Albania' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Sul protocollo sottoscritto con l', l'attenzione riservata alda 15 Paesi europei e dalla stessa Unione Europea è la maggiore riprova del, sperimentale e innovativo, di un'iniziativa che si prefigge di contrastare l'immigrazione illegale senza incidere sulle garanzie dei diritti fondamentali delle persone. La lettera della presidente von derindirizzata ai capi di Stato e di Governo in vista del prossimo Consiglio Europeo, ne costituisce ulteriore". Così il ministro dell'Interno, Matteo, rispondendo al question time della Camera. Lo stanziamento previsto per i centri, "che, a seconda della variabilità del funzionamento delle strutture legata all'andamento dei flussi migratori potrà anche rivelarsi superiore ai costi effettivi - ha osservato- è riferito all'arco di cinque anni e consiste in 134 milioni di euro all'anno.

