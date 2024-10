MotoGP GP Australia 2024, Bagnaia: “Gara importante, dobbiamo ottenere il massimo e non fare errori” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pecco Bagnaia ha parlato in vista del prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, vale a dire il GP d’Australia: “Sono felice di tornare in pista a Phillip Island. Sarà una Gara molto importante perché apre l’ultima tripla della stagione. Ormai mancano pochissimi Gran Premio e sarà fondamentale ottenere il massimo ma anche evitare gli errori“. Il ducatista ha poi aggiunto: “A Motegi abbiamo fatto bene, ma anche la pista ha aiutato perché si adattava bene al mio stile di guida. A Phillip Island sono sempre stato competitivo, ma il tracciato è un po’ particolare. Inoltre il grip dell’asfalto e le condizioni meteo possono giocare un ruolo importante. Ci faremo comunque trovare pronti“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Peccoha parlato in vista del prossimo appuntamento del Mondialedi, vale a dire il GP d’: “Sono felice di tornare in pista a Phillip Island. Sarà unamoltoperché apre l’ultima tripla della stagione. Ormai mancano pochissimi Gran Premio e sarà fondamentaleilma anche evitare gli“. Il ducatista ha poi aggiunto: “A Motegi abbiamo fatto bene, ma anche la pista ha aiutato perché si adattava bene al mio stile di guida. A Phillip Island sono sempre stato competitivo, ma il tracciato è un po’ particolare. Inoltre il grip dell’asfalto e le condizioni meteo possono giocare un ruolo. Cimo comunque trovare pronti“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - GP Australia 2024 : numeri - statistiche - curiosità. Marquez può affiancarsi a Rossi e Stoner - ma deve vincere… - Su tutte il vento, che rende difficoltosa la guida, ma anche la fauna. Come si può notare, l’Italia ha spezzato il digiuno nell’attuale classe cadetta solo lo scorso anno! PHILLIP ISLAND – I DATIMOTO3, ELENCO VINCITORI 2012 – CORTESE Sandro (GER) 2013 – RINS Alex (ESP) 2014 – MILLER Jack (AUS) 2015 – OLIVEIRA Miguel (POR) 2016 – BINDER Brad (RSA) 2017 – MIR Joan (ESP) 2018 – ARENAS Albert ... (Oasport.it)

MotoGP Australia 2024 in diretta : radiocronaca e come vederlo in tv - MotoGP – Australia 2024 in tv Le prove, le qualifiche e la gara della MotoGP saranno trasmesse in diretta da Sky che proporrà il tutto sui canale Sky Sport MotoGP (canale 208) con la telecronaca della coppia formata da Guido Meda e con Mauro Sanchini. . Domenica 20 ottobre sul circuito di Phillip Island si corre il Gran Premio dell’Australia di motociclismo, nuova prova del motomondiale 2024. (Ascoltitv.it)

MotoGP - GP Australia 2024 : programma - orari - tv - streaming. Calendario 18-20 ottobre - 10-5. Ore 04. 40-00. In tutto questo, sarà da capire cosa riuscirà a fare Marc Marquez, grande interprete della pista in questione e capace di far saltare il banco come ad Aragon. 15-02. Lo stile di guida di Martin dovrebbe adattarsi meglio al layout australiano e si può pensare che Pecco debba correre in difesa. (Oasport.it)