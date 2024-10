Marco Paoloni ancora nei guai: l’ex portiere della Cremonese denunciato per truffa da un calciatore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un passato da dimenticare, un presente con nuove ombre per il 40enne Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese. Senza neppure provare ad immaginare il futuro. Dal coinvolgimento nell’inchiesta penale (e sportiva) sul calcio-scommesse del 2011 per la quale venne arrestato e poi assolto (marzo 2019) dopo la vicenda del sonnifero somministrato ai suoi compagni per far perdere la partita (cinque anni di squalifica con proposta di radiazione poi la “grazia“ concessagli dalla Figc nel 2021) alla doppia squalifica (cinque mesi nel 2023, sei mesi quest’anno) per “violazione dei princìpi di lealtà, correttezza e probità“ dopo aver chiesto a genitori di giovanissimi calciatori soldi (da 500 a 1500 euro) per provini. Ilgiorno.it - Marco Paoloni ancora nei guai: l’ex portiere della Cremonese denunciato per truffa da un calciatore Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un passato da dimenticare, un presente con nuove ombre per il 40enne, ex. Senza neppure provare ad immaginare il futuro. Dal coinvolgimento nell’inchiesta penale (e sportiva) sul calcio-scommesse del 2011 per la quale venne arrestato e poi assolto (marzo 2019) dopo la vicenda del sonnifero somministrato ai suoi compagni per far perdere la partita (cinque anni di squalifica con proposta di radiazione poi la “grazia“ concessagli dalla Figc nel 2021) alla doppia squalifica (cinque mesi nel 2023, sei mesi quest’anno) per “violazione dei princìpi di lealtà, correttezza e probità“ dopo aver chiesto a genitori di giovanissimi calciatori soldi (da 500 a 1500 euro) per provini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marco Paoloni ancora nei guai: l’ex portiere della Cremonese denunciato per truffa da un calciatore - Il 40enne, coinvolto in passato nel calcio-scommesse, è accusato di aver incassato soldi da un aspirante professionista per un contratto in una squadra svizzera e di essere poi sparito ... (ilgiorno.it)

Volley B, per la Promopharma debutto amaro a Macerata: ko al tie break (3-2) - Il campionato della PromoPharma inizia sulla falsariga di quello dell’anno scorso quando per ben otto volte in stagione Rondelli & C. dovettero giocare il tie-break (perdendo cinque volte). La prima t ... (altarimini.it)

Ecco la Sios Novavetro: "Gruppo equilibrato" - Domani inizia il campionato di serie B maschile di pallavolo, cui partecipa anche la Sios Novavetro San Severino, inserita nel girone E assieme a squadre di Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e S ... (ilrestodelcarlino.it)