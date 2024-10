Manovra, Giorgetti “Sacrificio da banche e assicurazioni” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “C’è un significativo intervento su banche e assicurazioni che io chiamo Sacrificio, spero abbiate compreso cosa intendevo quando ho usato questo termine”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa. “I sacrifici li fanno banche, assicurazioni e ministeri”, aggiunge. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Manovra, Giorgetti “Sacrificio da banche e assicurazioni” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “C’è un significativo intervento suche io chiamo, spero abbiate compreso cosa intendevo quando ho usato questo termine”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo, in conferenza stampa. “I sacrifici li fannoe ministeri”, aggiunge. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo

