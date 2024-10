Manovra: Bersani, 'tagli a ministeri slogan, che gli tagliano, la carta igienica?' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Si inventano degli slogan: tagliamo i ministeri. Ma cosa gli tagliano, la carta igienica? Tu tagli delle politiche. Cominciamo a dire quali, no ipocrisie che gli italiani non sono bambini". Così Pier Lui Bersani a Tagadà su La7. Liberoquotidiano.it - Manovra: Bersani, 'tagli a ministeri slogan, che gli tagliano, la carta igienica?' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Si inventano degliamo i. Ma cosa gliano, la? Tudelle politiche. Cominciamo a dire quali, no ipocrisie che gli italiani non sono bambini". Così Pier Luia Tagadà su La7.

Bersani : “Su Vannacci ridirei tutto. Quanto dura il governo? Dipende molto dalla battaglia d’autunno. Bisogna combattere” - Pier Luigi Bersani va dritto per la sua strada e in un’intervista al Corriere della sera affronta il tema della querela per diffamazione ricevuta dall’eurodeputato della Lega per una dichiarazione fatta alla festa dell’Unità di Ravenna di un anno fa. Invece loro la buttano giù dal lato dello spiazzamento rispetto ai riti e alle procedure democratiche, nel nome dello schema ‘io e il popolo e in ... (Ilfattoquotidiano.it)

Bersani : "La battaglia sull'autonomia differenziata punto di partenza per costruire l'alternativa" - (Agenzia Vista) Emilia Romagna, 25 agosto 2024 "Quando dico che l'alternativa va costruita senza veti aprendosi nel Paese. Il comitato per il referendum sull'autonomia differenziata non è forse una cosa del genere?" così Pierluigi Bersani, intervenendo alla Festa dell'Unità a Reggio Emilia. Sia chiaro. (Iltempo.it)