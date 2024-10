LIVE Sinner-Medvedev, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il n.1 torna in campo nell’esibizione milionaria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una delle sfide classiche del panorama ATP farà parte della milionaria esibizione in quel di Riad (Arabia Saudita), con il vincente dell’incontro che in semifinale troverà il serbo Novak Djokovic. Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha strabiliato tutti con un 2024 straordinario in cui ha collezionato i successi di Australian ed US Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e soltanto pochi giorni fa la vittoria nella metropoli cinese. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il n.1 torna in campo nell’esibizione milionaria Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di quarti di finale del Sixtra Jannike Daniil. Una delle sfide classiche del panorama ATP farà parte dellaesibizione in quel di Riad (Arabia Saudita), con il vincente dell’incontro che in semifinale troverà il serbo Novak Djokovic., ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha strabiliato tutti con unstraordinario in cui ha collezionato i successi di Australian ed US Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e soltanto pochi giorni fa la vittoria nella metropoli cinese.

