Legacoop lancia nuova raccolta fondi per le popolazioni colpite dalle alluvioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La cooperazione torna a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni. Lo fa con una nuova raccolta fondi, lanciata dai livelli nazionali e territoriali di Legacoop, da destinare ai Comuni coinvolti in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Le cooperative romagnole sono già mobilitate. Per contribuire Forlitoday.it - Legacoop lancia nuova raccolta fondi per le popolazioni colpite dalle alluvioni Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La cooperazione torna a sostenere le famiglie. Lo fa con unata dai livelli nazionali e territoriali di, da destinare ai Comuni coinvolti in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Le cooperative romagnole sono già mobilitate. Per contribuire

