La squadra di nuoto dell'Ateneo pisano seconda ai campionati nazionali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 - Ottimo risultato della squadra di nuoto dell’Ateneo pisano al 3° campionato nazionale riservato ai dipendenti delle università italiane che si è tenuto a Firenze domenica 13 ottobre. La squadra del Crdu, composta da personale docente, tecnico amministrativo e dell'Auop, si è classificata seconda su 14 atenei partecipanti, stravincendo nel medagliere assoluto con 9 ori, 8 argenti e 3 bronzi per un totale di 20 medaglie, mentre nel medagliere di categoria ha conquistato 35 ori, 11 argenti e 8 bronzi. Anche quest’anno si sono confermati protagonisti del campionato Chiara Caccamo e Lapo Taddei con 5 ori individuali, Eva Giuliani, Giulia Lamberti, Martina Perelli e Andrea Favilla con 4 ori, seguiti da Daniele Cati, Tommaso Brocchini, Linda Pagli, Antonio Dore e Claudio Traino con 3 ori e altri 20 nuotatori che hanno portato a casa medaglie e risultati importanti. Lanazione.it - La squadra di nuoto dell'Ateneo pisano seconda ai campionati nazionali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 - Ottimo risultatodial 3° campionato nazionale riservato ai dipendentie università italiane che si è tenuto a Firenze domenica 13 ottobre. Ladel Crdu, composta da personale docente, tecnico amministrativo e'Auop, si è classificatasu 14 atenei partecipanti, stravincendo nel medagliere assoluto con 9 ori, 8 argenti e 3 bronzi per un totale di 20 medaglie, mentre nel medagliere di categoria ha conquistato 35 ori, 11 argenti e 8 bronzi. Anche quest’anno si sono confermati protagonisti del campionato Chiara Caccamo e Lapo Taddei con 5 ori individuali, Eva Giuliani, Giulia Lamberti, Martina Perelli e Andrea Favilla con 4 ori, seguiti da Daniele Cati, Tommaso Brocchini, Linda Pagli, Antonio Dore e Claudio Traino con 3 ori e altri 20 nuotatori che hanno portato a casa medaglie e risultati importanti.

