Quotidiano.net - Italia, la cybersicurezza è un tema prioritario

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli investimenti non sono mancati, ma il percorso è ancora lungo. D’altronde, il settore informatico, e più nel dettaglio quello della, rientra oggi tra le priorità di tutti i Paesi. E l’non fa eccezione, con la somma di 67,25 milioni di euro stanziata dal PNRR. Tuttavia, la relazione annuale sull’esercizio finanziario 2023 dalla Corte dei Conti europea, pubblicata il 10 ottobre, ha segnalato alcuni punti deboli per quanto riguarda il comparto cyber. Secondo l’ultima indagine dell’Itu, l’agenzia dell’Onu specializzata in telecomunicazioni, sul Global Cybersecurity Index, l’è tra i Paesi con il livello più alto (Tier 1) di maturità tecnologica.