Linkiesta.it - Il valzer di Viktor Vekselberg, tra uova Fabergé e Villa Feltrinelli, per aggirare le sanzioni

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il nome dinon dirà molto ai nostri lettori eppure è uomo degli uomini più ricchi al mondo, secondo Forbes con un patrimonio netto di 12,5 miliardi di dollari. Ma non è un ricco qualsiasi, è l’imprenditore o meglio oligarca a cui Putin ha affidato la pianificazione economica del suo regime. Proprietario della Renova, un conglomerato che tratta materie prime come acciaio, petrolio e derivati come microchip e impianti di telecomunicazioni,ha numerosi investimenti attivi anche nel nostro Paese. Sottoposto adagli Stati Uniti a partire dal 2018, dopo l’invasione russa della Crimea è stato messo nella blacklist anche dall’Unione europea dopo l’invasione estesa dell’Ucraina del 2022, il suo impero ha iniziato un’opera di aggiramento delle, continuando così a operare sui mercati europei solo con qualche fastidio in più.