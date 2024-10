Giulia Salemi: "Ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola a Milano. Vedo potenziali stupratori e scippatori" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Da donna sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura". Inizia così lo sfogo di Giulia Salemi via Instagram story, in un video pubblicato ieri 15 ottobre. L'influencer si è lamentata, spiegando che Milano - la città dove vive con il compagno Pierpaolo Pretelli - sta diventando Today.it - Giulia Salemi: "Ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola a Milano. Vedo potenziali stupratori e scippatori" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Da donna sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura". Inizia così lo sfogo divia Instagram story, in un video pubblicato ieri 15 ottobre. L'influencer si è lamentata, spiegando che- la città dove vive con il compagno Pierpaolo Pretelli - sta diventando

Giulia Salemi si sfoga e “denuncia” la nuova Milano : “Sono terrorizzata - ho paura per la mia vita” - Denuncia social e sfogo per Giulia Salemi che ha fatto notare quanto la città di Milano non sia sicura la sera specialmente per una donna L'articolo Giulia Salemi si sfoga e “denuncia” la nuova Milano: “Sono terrorizzata, ho paura per la mia vita” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Giulia Salemi denuncia la scarsa sicurezza nelle strade di Milano : “Da donna ho paura” - . “Solo gente poco raccomandabile”, ha esordito nelle sue storie. La 31enne ha utilizzato il suo profilo Instagram per denunciare la situazione, confessando di sentirsi sempre più insicura quando torna a casa la sera. L’influencer e personaggio televisivo, Giulia Salemi, ha espresso il suo disagio e la sua preoccupazione per la mancanza di sicurezza che avverte camminando per le strade di ... (Thesocialpost.it)

Lo sfogo di Giulia Salemi : “Da donna ho paura di uscire da sola a Milano - sono stufa di vivere qui” - "Non sono libera neanche di portare giù il cane. Da donna ho paura a uscire da sola a Milano", è lo sfogo via social di Giulia Salemi, influencer da due milioni di follower. "Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura e costosa"Continua a leggere . (Fanpage.it)