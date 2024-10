Frosinone, 16enne accoltellato fuori da scuola: è grave. Il giovane è stato trasferito al Gemelli di Roma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un 16enne è stato accoltellato al culmine di una lite avvenuta al di fuori del liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. Il ragazzo sarebbe in gravi condizioni. È accaduto intorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 16 ottobre. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da altri studenti e successivamente da un medico lì presente, che ha provveduto a chiamare immediatamente il 118. I sanitari hanno immediatamente trasportato il giovane all’ospedale Spaziani di Frosinone, per poi trasferirlo – vista la serietà della ferita – al Policlinico Gemelli di Roma. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Le forze dell’ordine starebbero cercando un minorenne di Alatri, sospettato di aver sferrato il colpo. Al momento, però, non è ancora chiara la dinamica. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unal culmine di una lite avvenuta al didel liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di. Il ragazzo sarebbe in gravi condizioni. È accaduto intorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 16 ottobre. Il ragazzo èimmediatamente soccorso da altri studenti e successivamente da un medico lì presente, che ha provveduto a chiamare immediatamente il 118. I sanitari hanno immediatamente trasportato ilall’ospedale Spaziani di, per poi trasferirlo – vista la serietà della ferita – al Policlinicodi. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Le forze dell’ordine starebbero cercando un minorenne di Alatri, sospettato di aver sferrato il colpo. Al momento, però, non è ancora chiara la dinamica.

