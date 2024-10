Fred De Palma e Rose Villain insieme nel singolo Mmh (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fred De Palma e Rose Villain duettano nel singolo Mmh che si preannuncia uno dei tormentoni dell’autunno Oggi Fred de Palma ha confermato il suo ritorno: infatti, il king italiano del reggaeton, l’unico nel nostro Paese in grado di unire magistralmente questo genere al rap, ha annunciato Mmh, il nuovo singolo in cui torna a collaborare con Rose Villain, tra le voci femminili più talentuose e di successo del panorama attuale. Il brano, prodotto da Sixpm, sarà disponibile da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali. La chimica tra Fred de Palma e Rose Villain è evidente sin dal primo ascolto: nel pezzo, i due artisti uniscono elementi dei rispettivi generi, creando un mix unico. Le barre di Fred giocano con la voce sensuale e raffinata di Rose, mentre raccontano un rapporto caratterizzato da desiderio, passione e conflitto. .com - Fred De Palma e Rose Villain insieme nel singolo Mmh Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Deduettano nelMmh che si preannuncia uno dei tormentoni dell’autunno Oggideha confermato il suo ritorno: infatti, il king italiano del reggaeton, l’unico nel nostro Paese in grado di unire magistralmente questo genere al rap, ha annunciato Mmh, il nuovoin cui torna a collaborare con, tra le voci femminili più talentuose e di successo del panorama attuale. Il brano, prodotto da Sixpm, sarà disponibile da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali. La chimica tradeè evidente sin dal primo ascolto: nel pezzo, i due artisti uniscono elementi dei rispettivi generi, creando un mix unico. Le barre digiocano con la voce sensuale e raffinata di, mentre raccontano un rapporto caratterizzato da desiderio, passione e conflitto.

