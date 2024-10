Puntomagazine.it - Frattamaggiore: Ruba gli infissi da una scuola, arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)un uomo didai, l’indagato avrebbe commesso un furto all’interno di una struttura scolastica Idella stazione dihannoper furto V. M., 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso all’interno dell’Istituto scolastico Enrico Fermi mentre portava via gliin alluminio, smontati da alcune aule. L’uomo è finito in manette ed è in attesa di giudizio. L'articologlida unadaiproviene da Punto! - Il web magazine.