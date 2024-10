Daniil Medvedev guadagna 15 milioni di dollari per una performance fulminea ai Six Kings Slam

Daniil Medvedev guadagna 1,5 milioni di dollari per una performance fulminea ai Six Kings Slam (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo del tennis professionistico continua a stupire con risultati sorprendenti e guadagni stratosferici. Daniil Medvedev, il noto tennista russo, ha fatto notizia per il suo guadagno incredibile in un breve incontro nei quarti di finale del Six Kings Slam, tenutosi a Riad, Arabia Saudita. Medvedev ha disputato una partita di soli 69 minuti contro l’italiano Jannik Sinner, in cui ha subito una sconfitta schiacciante con un punteggio di 6-0, 6-3. Nonostante il risultato negativo, il russo ha incassato ben 1,5 milioni di dollari per il suo breve soggiorno in campo, dimostrando ancora una volta come il tennis esibitivo riesca ad attrarre somme enormi. La performance di Daniil Medvedev e il suo guadagno straordinario Nella sua recente partecipazione al torneo di Riad, Medvedev ha mostrato una prestazione al di sotto delle aspettative. Gaeta.it - Daniil Medvedev guadagna 1,5 milioni di dollari per una performance fulminea ai Six Kings Slam Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo del tennis professionistico continua a stupire con risultati sorprendenti e guadagni stratosferici., il noto tennista russo, ha fatto notizia per il suo guadagno incredibile in un breve incontro nei quarti di finale del Six, tenutosi a Riad, Arabia Saudita.ha disputato una partita di soli 69 minuti contro l’italiano Jannik Sinner, in cui ha subito una sconfitta schiacciante con un punteggio di 6-0, 6-3. Nonostante il risultato negativo, il russo ha incassato ben 1,5diper il suo breve soggiorno in campo, dimostrando ancora una volta come il tennis esibitivo riesca ad attrarre somme enormi. Ladie il suo guadagno straordinario Nella sua recente partecipazione al torneo di Riad,ha mostrato una prestazione al di sotto delle aspettative.

