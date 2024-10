Metropolitanmagazine.it - Cosa prevede la nuova legge di bilancio: bonus, tagli e pensioni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)ladi? In poche parole si conferma della deduzione maggiorata al 120% (o al 130% per i lavoratori fragili), ma spalmata su tre anni, a condizione che vi sia un incremento annuale degli occupati. Nella bozza di manovra prevista anche la proroga della cedolare secca dimezzata al 5% per i premi di produttività entro 3mila euro d’importo, per redditi fino a 80mila euro. La misura vale per il 2025-27. Confermate le norme sui congedi parentali. Arriva una carta per i nuovi nati, mille euro ai genitori con reddito entro i 40mila euro. Si rafforza ilasilo nido anchendo l’esclusione dell’assegno unico dall’Isee. Nel Mezzogiorno confermati gli incentivi per assumere giovani e donne che saranno riconosciuti ai rapporti di lavoro attivati nel 2026-27.