Lanazione.it - Corso di nuoto per sole donne musulmane, Lega e Fratelli d’Italia attaccano. Ma il sindaco: “È inclusione”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Ildidedicato anon piace a, ma ildi Figline difende l’iniziativa. Da Bruxelles a Roma, passando per la Toscana, lae FdI criticano la decisione della Uisp di dedicare, a partire da ieri mattina, un’ora di vasca e spogliatoi alledi fede islamica, seguite da istruttrici di genere femminile; dalle 8,30 alle 9,30 di ogni martedì l’accesso sarà vietato all’impianto natatorio a chiunque altro. Il gestore della piscina comunale di via Morandi ha accolto la richiesta di un gruppo di cittadine nel nome, ha spiegato il presidente fiorentino Uisp Marco Ceccantini, dell’integrazione, della socializzazione e del diritto allo sport. Ma per il leader dellae ministro Matteo Salvini è «inaccettabile», perché «lo sport èe condivisione. L’integrazione non si fa in questo modo».