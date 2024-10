Castagne al vino rosso | si preparano in forno e sono buonissime!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Leubriacheuna bontà!una sorta di caldarroste cotte in, ma ancora più saporite e posgustarle anche i bambini, perché l’alcool evapora in cottura. Prima di cuocerle, dovremo inciderle una ad una e lasciarle in ammollo in acqua tiepida per mezz’ora almeno, meglio ancora per una notte intera. In questo modo, la buccia interna e la pellicina interna che avvolge il frutto si ammorbidiranno alla perfezione e una volta pronte, le nostresaranno facilissime da sbucciare. Scegliamo undi buona qualità e dal sapore rotondo e pieno, farà la differenza. Immaginiamo di sfornarle al termine di una cena in famiglia, creeremo un clima tanto conviviale che tutti si intratterranno a tavola ad oltranza, chiacchierando amabilmente, mentre sbucciano e gustano il nostro manicaretto.