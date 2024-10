Bomba esplosa sotto l’auto di un ufficiale della Guardia di Finanza: l’attentato commissionato dall’ex compagna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'attentato, il cui video diventò virale, andò in scena a Bacoli nel marzo del 2023. I carabinieri hanno appurato che l'ex compagna del finanziere sia stata la mandante dell'attentato dinamitardo: la donna è stata arrestata insieme ad altre due persone. Fanpage.it - Bomba esplosa sotto l’auto di un ufficiale della Guardia di Finanza: l’attentato commissionato dall’ex compagna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'attentato, il cui video diventò virale, andò in scena a Bacoli nel marzo del 2023. I carabinieri hanno appurato che l'exdel finanziere sia stata la mandante dell'attentato dinamitardo: la donna è stata arrestata insieme ad altre due persone.

