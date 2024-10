Arrivata in Albania la nave della Marina con 16 migranti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nave Libra della Marina Militare è Arrivata in Albania con a bordo i primi 16 migranti che saranno accolti nelle strutture italiane costruite nel Paese. Lo ha constatato l'ANSA. La nave, con a bordo 10 migrati bengalesi e sei egiziani, è approdata nel porto di Shengjmn. A poche decine di metri dal molo si trova l'hotspot allestito dall'Italia, dove i migranti saranno sottoposti ad uno screening sanitario e alle procedure di identificazione per essere poi trasferiti - in giornata - al campo di accoglienza di Gjader, a poche decine di chilometri dal porto. Quotidiano.net - Arrivata in Albania la nave della Marina con 16 migranti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LaLibraMilitare èincon a bordo i primi 16che saranno accolti nelle strutture italiane costruite nel Paese. Lo ha constatato l'ANSA. La, con a bordo 10 migrati bengalesi e sei egiziani, è approdata nel porto di Shengjmn. A poche decine di metri dal molo si trova l'hotspot allestito dall'Italia, dove isaranno sottoposti ad uno screening sanitario e alle procedure di identificazione per essere poi trasferiti - in giornata - al campo di accoglienza di Gjader, a poche decine di chilometri dal porto.

