A Roma arriva il pokè di gelato: l'idea della gelateria di Portuense (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Roma nasce pokè-lato, il gelato che reinterpreta il tradizionale pokè, un prodotto che negli ultimi anni in Italia è esploso grazie al fatto di combinare nello stesso pasto gusto e benessere. Il pokè-lato (costo 7,90 euro) si compone di una base a scelta tra riso soffiato, pop-corn caramellati e corn flakes; tre gusti di gelato a piacere tra quelli presenti nel banco; una proteina a scelta tra mandorle, nocciole, noci e arachidi; una vitamina composta da un frutto fresco di stagione a scelta tagliato al momento; un extra-crunchy a scelta tra i crumble vaniglia, cacao o caffè; una salsa tra cioccolato, cioccolato bianco, pistacchio, lampone e caramello esotico. Il cliente può comporre il pokè-lato a suo piacimento ma anche in base alle proprie esigenze alimentari (sono presenti anche combinazioni completamente vegane), allergie e intolleranze.

