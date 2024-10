Wp, 'attacco Israele all'Iran prima delle elezioni Usa' (Di martedì 15 ottobre 2024) Una fonte a conoscenza dei dettagli della conversazione tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu della scorsa settimana ha riferito al Washington Post che l'attacco di Israele all'Iran ci sarĂ prima delle elezioni americane del 5 novembre, poichĂ© la mancanza di una rappresaglia contro Teheran sarebbe interpretata dall'Iran come un segno di debolezza. Quotidiano.net - Wp, 'attacco Israele all'Iran prima delle elezioni Usa' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Una fonte a conoscenza dei dettagli della conversazione tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu della scorsa settimana ha riferito al Washington Post che l'diall'ci sarĂamericane del 5 novembre, poichĂ© la mancanza di una rappresaglia contro Teheran sarebbe interpretata dall'come un segno di debolezza.

