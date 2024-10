Trump getta la maschera e rivela come vorrebbe gestire i suoi oppositori politici: “Serve l’esercito contro il nemico interno” (Di martedì 15 ottobre 2024) Donald Trump, durante getta la maschera e rivela come vorrebbe gestire i suoi oppositori politici: “Serve l’esercito contro il nemico interno”. Stanno creando scalpore le ultime dichiarazioni del candidato repubblicano, rilasciate alla rete Fox News, con i democratici che lo attaccano in quanto starebbe alimentando “i timori di una repressione autoritaria se riconquistasse la Casa Bianca”. Nemici tra i quali, spiega il tycoon, figurerebbe il membro del Congresso della California, Adam Schiff, che è stato il procuratore capo nel primo processo di impeachment dell’ex presidente. Quest’ultimo, infatti, viene definito come “una grande minaccia per un’elezione libera ed equa”, perfino maggiore rispetto ai terroristi o gli immigrati clandestini. Lanotiziagiornale.it - Trump getta la maschera e rivela come vorrebbe gestire i suoi oppositori politici: “Serve l’esercito contro il nemico interno” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Donald, durantela: “il”. Stanno creando scalpore le ultime dichiarazioni del candidato repubblicano, rilasciate alla rete Fox News, con i democratici che lo attaccano in quanto starebbe alimentando “i timori di una repressione autoritaria se riconquistasse la Casa Bianca”. Nemici tra i quali, spiega il tycoon, figurerebbe il membro del Congresso della California, Adam Schiff, che è stato il procuratore capo nel primo processo di impeachment dell’ex presidente. Quest’ultimo, infatti, viene definito“una grande minaccia per un’elezione libera ed equa”, perfino maggiore rispetto ai terroristi o gli immigrati clandestini.

