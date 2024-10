Superenalotto: a Riva del Garda un 6 da quasi 90 milioni. Centrato con una schedina da tre euro (Di martedì 15 ottobre 2024) Centrato il "6" nell’estrazione del Superenalotto di oggi, 15 ottobre 2024, a Riva del Garda in provincia di Trento L'articolo Superenalotto: a Riva del Garda un 6 da quasi 90 milioni. Centrato con una schedina da tre euro proviene da Firenze Post. .com - Superenalotto: a Riva del Garda un 6 da quasi 90 milioni. Centrato con una schedina da tre euro Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024)il "6" nell’estrazione deldi oggi, 15 ottobre 2024, adelin provincia di Trento L'articolo: adelun 6 da90con unada treproviene da Firenze Post.

Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 89.221.270,22 milioni di euro: la sestina vincente (23 45 44 1 60 47 JOLLY 14 SUPERSTAR 19) è stata realizzata a Riva del Garda (Trento) alla Tabaccheria Fortuna con una schedina da 3 euro.

Riva del Garda in festa : centra il "6" al Superenalotto e vince 89 - 2 milioni di euro

La schedina vincente, acquistata per soli tre euro presso la Tabaccheria Fortuna situata in Viale dei Tigli, è stata una vera sorpresa per la comunità locale, che non aveva mai visto una vincita di tale portata. Le regioni più fortunate nella storia delle vincite di prima categoria vedono la Campania in testa con 19 vincite, seguita dal Lazio con 16, l'Emilia-Romagna con 13, e infine Veneto e Puglia con 10 ciascuna.

