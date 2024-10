Amica.it - "Pulp Fiction" usciva nei cinema 30 anni fa: storia e leggenda di un flm cult da non perdere che torna stasera in tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) Cosa ci sia dentro quella valigetta è uno di quei misteri che – mettiamoci il cuore in pace – non sapremo mai.in tv su Canale 20 alle 21.10 c’è un film da non, anche se lo avete già visto:. L’opera seconda di Quentin Tarantinoneigiusto 30fa: il 14 ottobre negli Stati Uniti, il 28 in quelli italiani. In pochi allora scommettevano su questastrana con protagonista un ex divo sul viale del tramonto e una giovane promessa di Hollywood che non incarnava i canoni della star. Invece, questa accozzaglia di eventi che sfida il flusso lineare del tempo per 154 minuti (ebbene sì, dura due ore e mezza!) e il buongusto in fatto di hairstyle, ha cambiato il. Nulla è più stato come prima.