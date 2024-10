Piotta omaggia Luigi Tenco nel nuovo singolo ‘Vedrai vedrai’

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un omaggio, un tributo, una reinterpretazione di una pietra miliare della canzone d’autore che negli anni ’60 ha rivoluzionato la musica italiana.reinterpreta in chiave urbandie il brano è disponibile da oggi in tutte le piattaforme digitali per La Grande Onda/Altafonte (https://open.spotify.com/intl-it/album/3XKjNpFKzInOka01bjoeER). Un omaggio contemporaneo al capolavoro del 1966, pubblicato proprio nella settimana del Premio(in programma al teatro Ariston di Sanremo dal 17 al 19 ottobre), e a seguito delle recenti polemiche tra il rapper romano e il Club. L’artista romano ripercorre le strofe e i ritornelli dell’iconico brano, originariamente dedicato daalla madre e divenuto un inno alla speranza senza tempo, avvolgendoli in un beat electro e un tessuto sonoro elegante e moderno.