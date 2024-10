Spazionapoli.it - Nazionale, Spalletti incorona Di Lorenzo: “Ho insistito su di lui per un motivo”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il Commissario Tecnico dellaItaliana, Luciano, ha parlato anche di Giovanni Diin conferenza stampa in seguito alla sfida tra Italia e Israele. Una notte super positiva per l’Italia, che nella serata di lunedì 14 ottobre ha battuto per 4-1 Israele. Grande protagonista del match è stato Giovanni Di: non solo la fascia da capitano, ma anche una doppietta che, come ammesso dal calciatore stesso, gli resterà dentro per sempre. Una prestazione sontuosa da parte del terzino di proprietà della SSC Napoli, che ha risalito la china dopo una stagione – quella passata – assolutamente da dimenticare, sia con il club che con lastessa. Ma lo stesso Commissario Tecnico Lucianoha deciso di non rinunciare mai al capitano del suo Scudetto conquistato alla guida del Napoli, nella stagione 2022 – 2023.