Napoli, Arenella: Carabinieri arrestano pusher

un 47enne con 32 grammi di hashish e attrezzatura per lo spaccio durante un controllo A, nel quartiere, ihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio M. L, 47enne del posto già noto alle forze dell'ordine.I militari hanno fermato l'uomo a via Cavallino incrocio con via D'Antona e lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 32 grammi di hashish e di 150 euro in contanti. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio