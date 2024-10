Molesta una donna e si infila nell’auto dell’uomo che la aiuta, arrestato in piazza Garibaldi (Di martedì 15 ottobre 2024) La Polizia ha arrestato un 26enne algerino: dopo aver Molestato una donna nei pressi della stazione centrale, si è intrufolato nell'automobile di un passante. Fanpage.it - Molesta una donna e si infila nell’auto dell’uomo che la aiuta, arrestato in piazza Garibaldi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Polizia haun 26enne algerino: dopo averto unanei pressi della stazione centrale, si è intrufolato nell'automobile di un passante.

