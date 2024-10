Miserable Man live all’Osteria Barabba (Di martedì 15 ottobre 2024) Un concerto per viaggiare, un venerdì (18 ottobre) che sa di acoustic, roots, reggae & calypso.Miserable Man è inglese di origine, figlio del mondo per scelta.In continuo movimento attorno al mondo - la carriera inizia nel Regno Unito, suonando cover dei più grandi successi mondiali in Padovaoggi.it - Miserable Man live all’Osteria Barabba Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un concerto per viaggiare, un venerdì (18 ottobre) che sa di acoustic, roots, reggae & calypso.Man è inglese di origine, figlio del mondo per scelta.In continuo movimento attorno al mondo - la carriera inizia nel Regno Unito, suonando cover dei più grandi successi mondiali in

