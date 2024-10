Manovra dalle banche 35 miliardi di contributo

Manovra, dalle banche 3,5 miliardi di contributo (Di martedì 15 ottobre 2024) Via libera del Consiglio dei Ministri alla Manovra. Una legge di bilancio che pesa circa 30 miliardi (in termini lordi) per il 2025 e poi 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Prevede una severa spending review (tagli del 5%) e dalle banche e dalle assicurazioni arrivano 3,5 miliardi per finanziare la sanità . Sul tavolo del governo per due ore il Documento programmatico di bilancio per l’Unione europea (da inviare entro mezzanotte a Bruxelles), la legge di Bilancio e il decreto fiscale collegato. E alla fine il varo del testo “salvo intese”. "Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Panorama.it - Manovra, dalle banche 3,5 miliardi di contributo Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Via libera del Consiglio dei Ministri alla. Una legge di bilancio che pesa circa 30(in termini lordi) per il 2025 e poi 35nel 2026 e oltre 40nel 2027. Prevede una severa spending review (tagli del 5%) eassicurazioni arrivano 3,5per finanziare la sanità . Sul tavolo del governo per due ore il Documento programmatico di bilancio per l’Unione europea (da inviare entro mezzanotte a Bruxelles), la legge di Bilancio e il decreto fiscale collegato. E alla fine il varo del testo “salvo intese”. "Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini.

