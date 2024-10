Ilrestodelcarlino.it - Learning More Festival si presenta. Tre giorni dedicati all’apprendimento

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024): per conoscere, apprendere, formare e valorizzare il nostro capitale umano intergenerazionale. Arriva a Modena, dall’8 al 10 novembre, il primodedicatoper ragionare insieme sulle nuove frontiere del digitale per la didattica, organizzato da Future Education Modena (FEM) e Codice Edizioni, in collaborazione con Comune di Modena e Fondazione di Modena. Ilsi pone come spazio e luogo di formazione in cui genitori, studenti, educatori, insegnanti, imprenditori e cittadini possono ricevere informazioni e venire a conoscenza di nuove modalità per formare e apprendere, per stare al passo con i nuovi bisogni della contemporaneità. Alle domande risponderanno massimi esperti del settore di livello internazionale, attraverso incontri, workshop e laboratori suddivisi in diversi momenti tematici.