Grande successo per Overtime Festival: 'Le Scelte' per il 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Straordinario successo per il Festival Nazionale Giornalismo Sportivo e Racconto Sportivo 'Overtime Festival'. Edizione da record per il Festival, conclusosi due giorni fa alla presenza di Pierluigi Pardo. Tanti gli ospiti che hanno partecipato a questa rassegna sportiva: da Nicola Ventola a Federico Buffa, passando per Gianni Rivera, Lele Adani, Antonio Cassano, Sébastien Frey, Gianluca Rocchi e numerosi altri ancora. Hotel e ristoranti ne hanno beneficiato: ebbene sì, il turismo marchigiano può sorridere con Overtime. Lo hanno confessato gli stessi organizzatori (Pindaro Eventi) in questi giorni, lanciando l'edizione 2025 che sarà interamente riservata al tema 'Le Scelte'. Per l'edizione 2025 Overtime (8-12 ottobre 2025) avrà un focus particolare sulle motivazioni che sono alla base di gesti particolarmente efficaci e significativi.

