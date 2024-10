Genova, ferito da coltellata alla schiena non sa dire chi è stato e perché, indagine per tentato omicidio (Di martedì 15 ottobre 2024) Le coltellate in mezzo alla strada, poi il ritorno a casa, dove si è trascinato nell’appartamento che divide con un coinquilino. E da qui la telefonata dell’amico al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza. Resta avvolta dalla nebbia l’aggressione a danno d’un cittadino tunisino di 23 anni, avven Ilgiornaleditalia.it - Genova, ferito da coltellata alla schiena non sa dire chi è stato e perché, indagine per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le coltellate in mezzostrada, poi il ritorno a casa, dove si è trascinato nell’appartamento che divide con un coinquilino. E da qui la telefonata dell’amico al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza. Resta avvolta dnebbia l’aggressione a danno d’un cittadino tunisino di 23 anni, avven

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova - finiscono contro un guardrail sull'autostrada A10 - morto un operaio e un altro ferito gravemente - Incidente mortale questa mattina sull’autostrada A10 Savona Genova in direzione del capoluogo ligure nel tratto tra Varazze e Arenzano: il tratto risulta chiuso con traffico bloccato dalle 8. La dinamica non è ancora chiara ma . L’incidente, avvenuto all’altezza del km22, ha riguardato un furgone. (Ilgiornaleditalia.it)

Genova - furgone si schianta in A10 : un morto e un ferito - Sul posto stanno intervenendo i soccorritori, in volo anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. . Traffico bloccato in direzione Genova L'uomo che ha perso la vita aveva 30 anni. Uno dei due è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica. Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 8 in A10, tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino è ... (Tg24.sky.it)

Genova - scontri tra tifoserie in vista del derby : lanci di bottiglie e fumogeni - un poliziotto ferito. A Marassi i negozi chiudono in anticipo - Auspichiamo che non accada nulla e che vinca il senso civico, il rispetto e la sportività. Il periodo di scontri violenti tra gli ultras genovesi – il primo dopo decenni di relativa tranquillità – ha avuto inizio il 5 maggio scorso, quando una settantina di ultrà doriani avevano aggredito una trentina di genoani proprio in piazza Alimonda. (Ilfattoquotidiano.it)