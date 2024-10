Gare truccate per Ernst&Young: perquisizioni in Regione Lombardia (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Nucleo di polizia economico finanziaria di Milano sta perquisendo gli uffici di Ernst & Young a Milano e Roma e in Regione Lombardia. Presso l'ente - Direzione centrale Bilancio e Finanza, sono inoltre in corso operazioni di acquisizione documentazione.Le indagini, delegate alla procura Milanotoday.it - Gare truccate per Ernst&Young: perquisizioni in Regione Lombardia Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Nucleo di polizia economico finanziaria di Milano sta perquisendo gli uffici di Ernst & Young a Milano e Roma e in. Presso l'ente - Direzione centrale Bilancio e Finanza, sono inoltre in corso operazioni di acquisizione documentazione.Le indagini, delegate alla procura

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consulenze 'pilotate' - Gdf da E&Y e in Regione Lombardia - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta perquisendo gli uffici di Ernst&Young a Milano e Roma e in Regione Lombardia. Presso l'ente regionale, Direzione Centrale Bilancio e Finanza, sono inoltre in corso operazioni di acquisizione di documenti. Le indagini, delegate dalla Procura Europea, sede di Milano, riguardano "ipotesi di turbativa d'asta" relativamente "ad ... (Quotidiano.net)

“Turbativa d’asta” - acquisizioni in Regione Lombardia e perquisizioni negli uffici Ernst&Young : sei indagati - Le Fiamme gialle sono stati anche negli uffici di Ernst&Young a Milano e Roma. Tutte gare vinte dal colosso della consulenza. Sono sei gli indagati, tutti di Ernst&Young, nell’inchiesta della Procura europea Eppo che ha portato questa mattina alle perquisizioni della Guardia di finanza in Regione Lombardia, presso la Direzione centrale bilancio e finanza. (Ilfattoquotidiano.it)

Milano - gare truccate in favore Ernst&Young : perquisizioni in Regione Lombardia - L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori Sergio Spadaro e Giordano Baggio, riguarderebbe una serie di gare vinte dal colosso della consulenza Ernst&Young. La Guardia di finanza di Milano ha eseguito martedì mattina perquisizioni in Regione Lombardia nell’ambito di un’inchiesta per turbativa d’asta della Procura europea Eppo. (Lapresse.it)