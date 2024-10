Francis Ford Coppola riceve la “Lupa Capitolina” in Campidoglio (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Da ‘New Rome’ alla Lupa Capitolona. È uno scambio di omaggi chiaro quello tra Francis Ford Coppola, regista di capolavori senza tempo come la saga de ‘Il Padrino’ e ‘Apocalypse Now’, e la città di Roma, con il sindaco Roberto Gualtieri che, in concomitanza con l’inizio della Festa del Cinema di Roma 2024 – aperta proprio dall’anteprima del nuovo film di Coppola, ‘Megalopolis’, e che si concluderà il prossimo 27 di ottobre – , ha consegnato la Lupa al regista ottantacinquenne, presente in Campidoglio per l’incontro con il primo cittadino. (ITALPRESS). xi6/trl/sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Francis Ford Coppola riceve la “Lupa Capitolina” in Campidoglio Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Da ‘New Rome’ allaCapitolona. È uno scambio di omaggi chiaro quello tra, regista di capolavori senza tempo come la saga de ‘Il Padrino’ e ‘Apocalypse Now’, e la città di Roma, con il sindaco Roberto Gualtieri che, in concomitanza con l’inizio della Festa del Cinema di Roma 2024 – aperta proprio dall’anteprima del nuovo film di, ‘Megalopolis’, e che si concluderà il prossimo 27 di ottobre – , ha consegnato laal regista ottantacinquenne, presente inper l’incontro con il primo cittadino. (ITALPRESS). xi6/trl/sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Megalopolis : la spiegazione del finale del film di Francis Ford Coppola - Tuttavia, in seguito è stato rivelato che il satellite abbandonato sarebbe atterrato a New Rome. Crassus, che non era considerato l’uomo più gentile in cui imbattersi, alla fine di Megalopolis cerca di ottenere proprio questo effetto. Cosa succede nel finale del film? Il film si conclude con Crassus (Jon Voight) che uccide la moglie Wow Platinum (Aubrey Plaza) e spara a Clodio (Shia LaBeouf) con ... (Cinefilos.it)

Francis Ford Coppola celebrato a Roma per “Megalopolis” - d. “Megalopolis” sarà al cinema dal prossimo 16 ottobre distribuito in Italia da Eagle Pictures. Coppola è tornato dopo anni negli Studi romani, visto che proprio qui ha preparato alcune scene de “Il Padrino Parte III”. Nel pomeriggio incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema e il pubblico, all’Auditorium Parco della Musica. (Amica.it)

La consegna della chiave degli Studi e lo svelamento della targa "Viale Francis Ford Coppola" - un grande omaggio che Roma fa per due giorni al grande regista - Martedì 15 ottobre il regista italoamericano sarà accolto dal sindaco Gualtieri in Campidoglio che gli dedicherà uno speciale tributo della città. . Durante l’incontro, organizzato da Alice nella città in collaborazione con la Festa del Cinema, il regista ripercorrerà gli oltre sessant’anni di carriera. (Iodonna.it)