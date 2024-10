“Formia Bierfest”, un successo la Festa della Birra in piazza della Vittoria (Di martedì 15 ottobre 2024) Formia, 15 ottobre 2024 – Boom di partecipanti nei quattro giorni di “Formia Bierfest”, la Festa della Birra, che si è conclusa ieri sera in piazza della Vittoria, nel cuore della città di Formia. Quattro serate di puro divertimento e spensieratezza che hanno attirato centinaia di persone. Animazione e giochi gonfiabili nell’attigua piazza Aldo Moro e street food, degustazione di birre artigianali, ma anche tanta musica con apprezzati concerti live allestiti in piazza della Vittoria. Un bilancio positivo per la maniFestazione che è perfettamente riuscita in un periodo dell’anno molto particolare, con l’estate alle spalle. Obiettivo centrato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, grazie anche al prezioso lavoro sinergico e di supporto da parte delle forze di volontariato e delle forze dell’ordine. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Boom di partecipanti nei quattro giorni di “”, la, che si è conclusa ieri sera in, nel cuorecittà di. Quattro serate di puro divertimento e spensieratezza che hanno attirato centinaia di persone. Animazione e giochi gonfiabili nell’attiguaAldo Moro e street food, degustazione di birre artigianali, ma anche tanta musica con apprezzati concerti live allestiti in. Un bilancio positivo per la manizione che è perfettamente riuscita in un periodo dell’anno molto particolare, con l’estate alle spalle. Obiettivo centrato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, grazie anche al prezioso lavoro sinergico e di supporto da parte delle forze di volontariato e delle forze dell’ordine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formia / “Formia Bierfest” - grande successo per la Festa della Birra in Piazza della Vittoria - . Animazione e giochi gonfiabili nell’attigua piazza Aldo Moro e street food, […] L'articolo Formia / “Formia Bierfest”, grande successo per la Festa della Birra in Piazza della Vittoria sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. Quattro serate di puro divertimento e spensieratezza che hanno attirato centinaia di persone. (Temporeale.info)

Formia / Tutto pronto per la “Festa della birra” - quattro giorni d’intrattenimento in piazza della Vittoria - . Saranno presenti stand gastronomici con una grande varietà di birre, con una selezione di cover band di gruppi che si esibiranno dal vivo ogni sera, offrendo generi musicali diversi […] L'articolo Formia / Tutto pronto per la “Festa della birra”, quattro giorni d’intrattenimento in piazza della Vittoria sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Formia / Tutto pronto per la “Festa della birra” - quattro giorni d’intrattenimento in piazza della Vittoria - FORMIA – Sale l’attesa per “Formia Bierfest”, la Festa della Birra, un evento ricco di divertimento e musica live, distribuito su quattro serate di puro intrattenimento. . Saranno presenti stand gastronomici con una grande varietà di birre, con una selezione di cover band di gruppi che si esibiranno dal vivo ogni sera, offrendo generi musicali diversi […] L'articolo Formia / Tutto pronto per la ... (Temporeale.info)