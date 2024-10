Lettera43.it - È morto lo scrittore cileno Antonio Skármeta, autore de Il Postino di Neruda

(Di martedì 15 ottobre 2024)di fama internazionale, èall’età di 83 anni, come annunciato dall’Università del Cile. Nato ad Antofagasta, in Cile, il 7 novembre 1940, è diventato noto al grande pubblico soprattutto grazie al suo romanzo Ildi(originariamente intitolato Ardiente Paciencia), che ha ispirato il celebre film Ildel 1994, interpretato da Massimo Troisi alla sua ultima apparizione prima della scomparsa: «È il mio angelo», disse di lui lo. Dal colpo di stato in Cile al ritorno in patria Dopo aver conseguito una laurea in Filosofia presso l’Università del Cile,proseguì i suoi studi negli Stati Uniti, dove ottenne un dottorato.