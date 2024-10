Crisi automotive, Paolo Capone: "UGL pronta a scendere nelle piazze italiane" (Di martedì 15 ottobre 2024) “Le promesse vaghe e le prospettive incerte lasciano operai e sindacati in una posizione di grande preoccupazione. Pertanto, l’UGL ha deciso di aderire allo sciopero generale del settore automotive il 18 ottobre, realizzando presidi in 7 regioni che corrispondono ai siti produttivi più Avellinotoday.it - Crisi automotive, Paolo Capone: "UGL pronta a scendere nelle piazze italiane" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Le promesse vaghe e le prospettive incerte lasciano operai e sindacati in una posizione di grande preoccupazione. Pertanto, l’UGL ha deciso di aderire allo sciopero generale del settoreil 18 ottobre, realizzando presidi in 7 regioni che corrispondono ai siti produttivi più

Crisi automotive - +Europa Campania : "Situazione drammatica" - Le dichiarazioni, che nei giorni scorsi parlamentari il ceo di Stellantis Carlo Tavares ha reso dinanzi alle commissioni parlamentari, hanno evidenziato tutta la drammaticità della situazione dell’automotive in Italia e, di conseguenza, anche nella nostra regione. La storia della società... (Avellinotoday.it)

"Settore automotive a rischio collasso - servono misure incisive contro la crisi" : sciopero e sit-in a Bari - Un sit-in per richiamare l'attenzione sulla crisi del settore automotive e per chiedere "soluzioni incisive" in grado di arginare "una crisi che rischia di trasformarsi in vera e propria bomba sociale". Per la giornata del 18 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori del... (Baritoday.it)

Automotive - Lega a valanga : “Settore messo in crisi da Ue” - . Se l’automotive sta crollando è tutta colpa delle scelte Ue che, al momento, non sembra voler fare niente per tentare, quantomeno, di salvare il salvabile. Arriva il durissimo atto d’accusa del capodelegazione leghista al Parlamento europeo Paolo Borchia che, intervenuto proprio in aula durante la sessione plenaria, ha attaccato le politiche portate avanti da von […] The post Automotive, Lega ... (Lidentita.it)